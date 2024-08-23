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Премьер Индии Моди прибыл с визитом на Украину впервые за 32 года

NDTV: премьер Индии Моди прибыл с первым с 1992 года визитом на Украину

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл с первым визитом на Украину с момента установления дипломатических отношений между странами в 1992 году. Об этом сообщил индийский телеканал NDTV.

Детали программы визита Моди в Киев не раскрывают. По данным телеканала, визит продлится несколько часов.

Накануне Моди прибыл в Польшу, где прошла его встреча с премьером Дональдом Туском. Туск заявил, что его индийский коллега выразил готовность содействовать в мирном урегулировании конфликта на Украине.

Bloomberg до этого писал, что индийский премьер не хочет быть посредником в урегулировании украинского конфликта, но при этом готов передавать сообщения между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. В начале августа Моди посещал с официальным визитом Москву.

Ранее в США раскрыли неожиданную цель визита Моди на Украину.

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