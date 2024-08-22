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В Совфеде оценили попытку Клинтона высмеять Трампа из-за слов о России

Сенатор Пушков счел глупостью слова Клинтона, высмеявшего Трампа из-за слов о РФ

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Владимир Трефилов/РИА Новости

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что экс-президент США Билл Клинтон сказал глупость, попытавшись высмеять Дональда Трампа из-за его слов об уважении от России и КНДР, назвав его «хорошим актером». Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«Билл Клинтон, попытавшийся высмеять заявление Трампа, сказал глупость. Трамп имел ввиду, что при нем к США уважительно относились даже такие нынешние противники Америки, как Россия и Северная Корея. И что в годы его президентства у США не было с ними прямого конфликта», — написал Пушков (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).

По его словам, уважение к Вашингтону со стороны «верных вассалов» не представляет большого достижения, поскольку многие страны «в лепешку расшибутся», чтобы угодить США. Парламентарий задался вопросом, что меняет в мировой политике уважение к Соединенным Штатам со стороны «какой-нибудь Литвы или Голландии».

«Клинтон хотел поймать Трампа на слове, но лишь подтвердил: иногда лучше жевать, чем говорить», — подытожил сенатор.

До этого экс-президент США Билл Клинтон высмеял Дональда Трампа, назвав его «хорошим актером, которому надо отдать должное». Поводом для такой оценки стали слова Трампа о том, что при его администрации страна пользовалась уважением России и Северной Кореи. Клинтон заявил, что он «чуть не ахнул», услышав это, и лично он «предпочел бы, чтобы США пользовались уважением тех стран, которые высказывают его в нынешнее время».

Ранее Трампа окрестили «профессиональным преступником».

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