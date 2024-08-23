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Российский посланник оценил международную изоляцию Венгрии

Посол Станиславов: международная изоляция Венгрии иллюзорна

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Global Look Press

Международная изоляция Венгрии иллюзорна, а попытки евробюрократов отодвинуть ее от участия в мероприятиях высокого уровня напоминают детские игры в песочнице. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов.

По словам посла, в Брюсселе, возможно, возникают иллюзии международной изоляции Венгрии, однако в реальности «сами евробюрократы давно отгородились от всего мира и живут там даже не по своим законам, а по указке из Вашингтона».

Руководитель российской дипмиссии раскритиковал попытки ЕС «устроить Венгрии обструкцию» и «изолировать Будапешт» из-за инициатив премьер-министра Виктора Орбана по урегулированию конфликта на Украине. По мнению посла, разумнее было бы «воспользоваться ситуацией в интересах мира».

Председательство Венгрии в Совете ЕС по ротации началось 1 июля и продлится полгода.

3 августа член Европарламента от Германии Кристин Андерсон заявила, что решение Европейской комиссии бойкотировать председательство Венгрии в Совете ЕС в 2024 году вызвало серьезные разногласия и дискуссии среди стран-участниц ЕС. Несколько государств, включая Швецию, Латвию, Эстонию, Литву, Финляндию и Польшу, присоединились к бойкоту и отказались посещать встречи, организованные Будапештом.

Ранее Венгрия пригрозила отправлять мигрантов в Брюссель с «билетом в один конец».

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