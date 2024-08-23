Харрис пообещала не «подстраиваться под тиранов» в случае избрания

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис заявила, что в случае избрания на пост президента не будет «подстраиваться под тиранов и диктаторов». Об этом она сказала в ходе выступления на съезде демократов, передает ТАСС.

В качестве примера она привела лидера КНДР Ким Чен Ына, который, по ее словам, болеет за Трампа.

23 августа Харрис официально вступила в президентскую гонку от Демократической партии. Она поклялась стать президентом, который объединит США «вокруг самых высоких стремлений».

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Камала Харрис, занимающая пост вице-президента, стала кандидатом в президенты от демократов, после того как 21 июля Джо Байден объявил о своем выходе из предвыборной гонки. Дональд Трамп, кандидат от Республиканской партии, станет ее основным соперником. Харрис считает его «несерьезным человеком» и подчеркивает, что возвращение Трампа в Белый дом может привести к «крайне серьезным» последствиям.

Ранее Камала Харрис пообещала создать самую мощную армию в мире.