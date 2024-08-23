Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Посол РФ оценил возможность договора с администрацией США

Посол Антонов: РФ не видит возможности договора с нынешней администрацией США

close
100%
Wong Maye-E/AP

Российские дипломаты не видят возможности договариваться о чем-либо с действующей американской администрацией. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, передает РИА Новости.

«Как можно сегодня о чем-то договариваться с американцами? Как можно верить этой подписи, когда мы знаем, что нам лгут?» — задался вопросом посол.

Дипломат подчеркнул, что американская администрация лжет в отношении того, что не имела информации о подготовке вторжения в Курскую область, а также в отношении политики президента Украины Владимира Зеленского.

Антонов также отметил, что существует вопрос о том, «с кем договариваться, если выборы президента США пройдут в ноябре. Посол выразил уверенность в том, что даже в случае, если у власти останутся демократы, «произойдет смена команды», а для пересмотра «военных подходов» Вашингтона «потребуется не один год».

Среди прочего дипломат указал, что такой же позиции придерживается Иран, поскольку правительство страны не хочет договариваться с США, «потому что нет никакой предсказуемости».

Антонов также рассказал, что политика президента США Джо Байдена по отношению к Украине и конфликту с Россией продолжится. Посол выразил мнение, что американская администрация пытается балансировать на грани войны и мира, поставляя оружие Украине и проверяя российскую сторону «на толерантность».

Ранее посол РФ высказался об отношениях Москвы и Вашингтона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами