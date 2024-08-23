Посол РФ оценил возможность договора с администрацией США

Российские дипломаты не видят возможности договариваться о чем-либо с действующей американской администрацией. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, передает РИА Новости.

«Как можно сегодня о чем-то договариваться с американцами? Как можно верить этой подписи, когда мы знаем, что нам лгут?» — задался вопросом посол.

Дипломат подчеркнул, что американская администрация лжет в отношении того, что не имела информации о подготовке вторжения в Курскую область, а также в отношении политики президента Украины Владимира Зеленского.

Антонов также отметил, что существует вопрос о том, «с кем договариваться, если выборы президента США пройдут в ноябре. Посол выразил уверенность в том, что даже в случае, если у власти останутся демократы, «произойдет смена команды», а для пересмотра «военных подходов» Вашингтона «потребуется не один год».

Среди прочего дипломат указал, что такой же позиции придерживается Иран, поскольку правительство страны не хочет договариваться с США, «потому что нет никакой предсказуемости».

Антонов также рассказал, что политика президента США Джо Байдена по отношению к Украине и конфликту с Россией продолжится. Посол выразил мнение, что американская администрация пытается балансировать на грани войны и мира, поставляя оружие Украине и проверяя российскую сторону «на толерантность».

Ранее посол РФ высказался об отношениях Москвы и Вашингтона.