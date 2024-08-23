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Посол в США заявил, что «буферной зоны» на территории России не будет

Посол Антонов: на территории России буферной зоны не будет

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MFA Russia/Global Look Press

По словам посла России в США Анатолия Антонова, операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области не создаст никакой «буферной зоны» на российской территории. Таким образом он прокомментировал заявления заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх и Киева, пишет ТАСС.

«Это невозможно. <…> Никакой буферной зоны на территории Российской Федерации не будет», — подчеркнул дипломат.

Антонов также отметил, что у России не было контактов с американской стороной по поводу этой операции.

«Я считаю, что просто надо прекратить это все. Здесь обсуждать нечего», — добавил он.

В этом контексте посол предупредил, что Москва не собирается консультироваться с Вашингтоном относительно своих действий по выдворению ВСУ из Курской области. Антонов указал, что не американцам решать, что «должна делать Россия и как она будет защищать свои границы».

Дипломат добавил, что РФ оставляет решение таких вопросов за собой.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что целью вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область является создание «буферной зоны». Заявление опубликовано в его Telegram-канале.

«Создание буферной зоны на территории — наша операция в Курской области», — сказал он.

Он также потребовал от Запада ускорить поставки вооружений украинским военным.

Ранее Антонов заявил, что Путин принял решение об ответе на вылазку ВСУ.

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