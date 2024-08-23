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Венгерский посол считает, что пока рано оценивать мирную инициативу Орбана

Посол Станиславов заявил, что давать оценку мирной инициативе Орбана пока рано

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Алексей Майшев/РИА Новости

Давать оценку мирной инициативе премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по урегулированию конфликта между Россией и Украиной преждевременно, она нацелена на перспективу. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов.

В начале июля этого года Орбан «предпринял ряд дипломатических шагов», которые были нацелены на приостановку военных действий и получили название «миссия мира».

«Давать же оценки результативности усилий, предпринятых Виктором Орбаном, сейчас, на мой взгляд, преждевременно, хотя бы потому, что они нацелены на перспективу, а не на достижение каких-то сиюминутных медийных эффектов», — считает глава венгерской дипмиссии в России.

В июле премьер Венгрии опубликовал свой доклад главе Евросовета Шарлю Мишелю по итогам «мирной миссии». В документе он призвал ЕС возобновить дипломатические контакты с Москвой при сохранении политических связей с Киевом. Орбан также предложил объединению выработать свою независимую стратегию по Украине без оглядки на политику США. По его мнению, Москва и Киев не смогут договориться без вмешательства внешних игроков.

Ранее Орбан написал, что Путин ждет новых переговоров с Киевом до конца года.

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