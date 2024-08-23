Посол РФ высказался об отношениях Москвы и Вашингтона

Россия и США «обречены жить на одной планете и взаимодействовать», но снова выстраивать отношения пока невозможно. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

«Мы обречены жить на одной планете, и мы обречены взаимодействовать. Говорить, что мы обречены на долгие годы на вражду, — я не смогу этого сказать», — заявил дипломат.

Посол отметил, что все происходящее является всего лишь только «потенциальной возможностью для того, чтобы собрать воедино все эти кирпичики», после чего Москва и Вашингтон снова начнут совместно выстраивать какие-либо отношения. Однако в настоящее время стороны не готовы к диалогу, считает Антонов.

Дипломат также отметил, что у России и США есть ряд перспектив для возможного взаимодействия. На данный момент остались «осколки сотрудничества».

До этого председатель комитета по международным отношениям сената США Бен Кардин заявил, что Москва и Вашингтон продолжат вести диалог друг с другом как ядерные державы, независимо от исхода украинского конфликта.

Ранее посол РФ назвал условие для диалога с США по контролю над вооружениями.