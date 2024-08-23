Посол заявил, что США знали об атаке на Курскую область и могли остановить ее

США знали о нападении Украины на Курскую область, им было бы достаточно щелчка пальцев, чтобы киевские власти прекратили свои действия. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире Первого канала.

«Я твердо убежден, что ничего в Киеве не делается без отмашки из Вашингтона. Американцы знали, знают, и ничего без их ведома не происходит», — заявил он.

Посол также напомнил, что, судя по информации из разных источников, тысячи американских военных специалистов находятся в качестве советников у президента Украины Владимира Зеленского.

Антонов подчеркнул, что в случае если бы американское правительство осуждало происходящее в Курской области, было бы достаточно простого «щелчка пальцев Вашингтона», и в Киеве тут же бы прекратили подобные действия.

До этого было заявлено, что удары американским оружием по объектам в Курской области не противоречат политике США, чтобы украинская сторона «могла защищаться от российских атак» в этом пограничном регионе.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона в настоящее время действует режим ЧС федерального характера. Кроме того, там неоднократно объявлялась ракетная опасность. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои шли на территории Суджанского и Кореневского районов. Последние новости о ситуации в регионе собрала «Газета.Ru».

Ранее бой российских танков против ВСУ в Курской области попал на видео.