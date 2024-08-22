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В США заявили о возможном продлении ДСНВ с Россией

Сенатор Кардин: США могут продлить ДСНВ с РФ, но не в ближайшее время

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Соединенные Штаты продлят Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с Россией, но не в ближайшее время. Об этом сообщил сенатор конгресса США Бен Кардин, слова которого передает РИА Новости.

«Да, ДСНВ может быть продлен, но не в ближайшее время», — заявил он.

Кардин добавил, что необходимо сократить количество вооружений по всему миру. Он подчеркнул, что это особенно касается ядерного оружия.

В июне специальный помощник американского президента, старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди заявил, что Вашингтон будет рад ответу Москвы на переданное в 2023 году предложение встречи для обсуждения ДСНВ.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ответ на это сказал, что переговоры с США по стратегическим наступательным вооружениям возможны только после их отказа от поддержки Украины.

Ранее посол РФ сообщил, что Москва готова обсуждать с США тему разоружения.

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