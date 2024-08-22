В Москве арестовали бывшего участника «Азова»

Басманный суд Москвы заочно арестовал украинского националиста Ивана Пилипчука, бывшего участника подразделения нацгвардии Украины «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Пилипчука Ивана Ивановича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.30, п. «а», ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 223.1 УК РФ на срок 2 месяца», — следует из сообщения.

Примечательно, что, согласно данным из карточки розыскной базы ведомства, Пилипчук является гражданином Украины, родившимся в селе Барсово Тюменской области России.

Детали дела и обоснование требований следствия об избрании заочного ареста в отношении Пилипчука не раскрываются. Представители суда также воздержались от комментариев относительно дальнейшего хода судебного разбирательства по данному уголовному делу.

По данным издания «Коммерсантъ», обращение в Басманный суд понадобилось следствию для того, чтобы организовать розыск фигуранта по линии Интерпола. Отмечается, что после 2022 года международные правоохранительные органы практически не сотрудничают с российскими, если дела касаются участников военных действий на Украине.

Иван Пилипчук был известен в ультраправых кругах Украины еще до начала СВО. Он служил в запрещенном полку «Азов» еще во время так называемой антитеррористической операции в Донбассе. Также он работал в одном из спортивных клубов города Новоград-Волынский (укр. — Звягель, Житомирская обл.) тренером по единоборствам.

До этого депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал снятие администрацией США запрета на поставки вооружений «Азову» поддержкой фашизма.

Ранее США отменили запрет на поставки вооружений батальону «Азов».