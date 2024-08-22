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Мантуров переназначен главой наблюдательного совета «Роскосмоса»

Путин переназначил Мантурова главой наблюдательного совета «Роскосмоса»

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Александр Астафьев/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин переназначил первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова на пост председателя наблюдательного совета «Роскосмоса». Указ размещен на официальном портале публикования правовых актов.

Также данным указом из состава наблюдательного совета госкорпорации исключается первый замглавы Минобороны РФ, бывший заместитель министра финансов Леонид Горнин. Членом наблюдательного совета назначен замглавы Министерства финансов Российской Федерации Алексей Липаев.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее Владимир Путин, говоря об освоении космоса, заявил о продвижении вперед, несмотря на нехватку денег.

До этого Денис Мантуров заявлял, что в российском бюджете будут предусмотрены значительные средства на создание российской сверхтяжелой ракеты для полетов к Луне и Марсу. По его словам, этот проект реализуют при помощи новых организационных подходов и технологических принципов.

Ранее в «Роскосмосе» оценили значимость запуска ракеты «Ангара-А5».

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