Мантуров переназначен главой наблюдательного совета «Роскосмоса»

Президент Российской Федерации Владимир Путин переназначил первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова на пост председателя наблюдательного совета «Роскосмоса». Указ размещен на официальном портале публикования правовых актов.

Также данным указом из состава наблюдательного совета госкорпорации исключается первый замглавы Минобороны РФ, бывший заместитель министра финансов Леонид Горнин. Членом наблюдательного совета назначен замглавы Министерства финансов Российской Федерации Алексей Липаев.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее Владимир Путин, говоря об освоении космоса, заявил о продвижении вперед, несмотря на нехватку денег.

До этого Денис Мантуров заявлял, что в российском бюджете будут предусмотрены значительные средства на создание российской сверхтяжелой ракеты для полетов к Луне и Марсу. По его словам, этот проект реализуют при помощи новых организационных подходов и технологических принципов.

Ранее в «Роскосмосе» оценили значимость запуска ракеты «Ангара-А5».