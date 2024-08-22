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В Венгрии раскритиковали атаку Украины на Курскую область

Глава канцелярии премьера Венгрии Гуйяш осудил атаку Украины на Курскую область

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Attila Volgyi/Global Look Press

Будапешт негативно относится к атаке украинских войск на Курскую область и выступает против расширения зоны вооруженного конфликта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу канцелярии премьер-министра Венгрии Гергея Гуйяша.

По его словам, распространение боевых действий на территорию РФ затрудняет процесс урегулирования кризиса. В связи с этим власти республики негативно оценивают вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в российский регион.

«Венгрия настаивает на прекращении огня и установлении мира. Неправильным является все то, что противоречит этой позиции, включая атаку ВСУ на Курскую область», — подчеркнул Гуйяш.

12 августа советник председателя венгерского правительства Балаш Орбан опубликовал в социальной сети X (бывший Twitter) пост, в котором призвал международное сообщество «проснуться». Таким образом он прокомментировал нападение украинских войск на Курскую область.

Как отметил помощник премьер-министра республики, обострение конфликта между Москвой и Киевом является очень «тревожным» событием. Он добавил, что в подобной ситуации не имеет смысла праздновать успехи одной или другой стороны.

Ранее в ООН заявили о беспокойстве из-за вторжения ВСУ в Курскую область.

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Атаки на Курскую область
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