В Грузии объяснили усиление безопасности на выступлении Иванишвили

Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе объяснил усиленные меры безопасности во время выступления основателя политсилы Бидзины Иванишвили перед сторонниками, напомнив о покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Его слова передает РИА Новости.

Он напомнил о нападении на кандидата в президенты США, добавив, что «все возможно». Кроме этого Каладзе отметил, что Иванишвили является важной фигурой для Грузии, так как «Грузинская мечта» проводит прагматичную политику, что видит население.

«Поэтому меры безопасности были усилены. Посмотрите публичное выступление Трампа. Конечно, все соблюдают меры безопасности, и мы ведем себя соответственно», — сказал мэр.

21 августа основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили выступил на трибуне за бронированным стеклом в городе Мцхета.

В июле Служба госбезопасности Грузии сообщила о расследовании дела о готовящимся покушении на Иванишвили. По ее информации, эту подготовку организовывали проживающие на Украине экс-грузинские чиновники.

Ранее в Грузии засохли баобабы Иванишвили.