В сенате США заявили, что Байден может бояться обнародовать стратегию по Украине

Сенатор-республиканец от штата Айдахо и член комитета по иностранным делам Джим Риш в комментарии журналу Foreign Policy заявил, что администрация президента США Джо Байдена не делится с конгрессом своей стратегией по Украине.

По его словам, поддерживающие Украину американские законодатели просят от администрации президента разработать стратегию поддержки Киева с самого начала спецоперации РФ.

«Президент [Джо] Байден и вице-президент [Камала] Харрис должны предъявить стратегию не только нам, но и всему американскому народу, а их бездействие говорит о том, что у них ее нет или они боятся ею поделиться», — заявил Риш.

До этого американское издание Responsible Statecraft писало, что у администрации президента США нет определенной стратегии по Украине после выделения Киеву $61 млрд. По данным журналистов, документ о выделении Украине $61 млрд включал условие, согласно которому администрация Байдена должна была представить законодательному органу подробную стратегию дальнейшей поддержки со стороны США, но никаких признаков намерения представить такую стратегию конгрессу все еще нет.

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