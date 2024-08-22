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В сенате США заявили, что Байден может бояться обнародовать стратегию по Украине

Сенатор Риш: у Байдена нет стратегии по Украине или он боится ее обнародовать

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Lenin Nolly/Sipa USA/Reuters

Сенатор-республиканец от штата Айдахо и член комитета по иностранным делам Джим Риш в комментарии журналу Foreign Policy заявил, что администрация президента США Джо Байдена не делится с конгрессом своей стратегией по Украине.

По его словам, поддерживающие Украину американские законодатели просят от администрации президента разработать стратегию поддержки Киева с самого начала спецоперации РФ.

«Президент [Джо] Байден и вице-президент [Камала] Харрис должны предъявить стратегию не только нам, но и всему американскому народу, а их бездействие говорит о том, что у них ее нет или они боятся ею поделиться», — заявил Риш.

До этого американское издание Responsible Statecraft писало, что у администрации президента США нет определенной стратегии по Украине после выделения Киеву $61 млрд. По данным журналистов, документ о выделении Украине $61 млрд включал условие, согласно которому администрация Байдена должна была представить законодательному органу подробную стратегию дальнейшей поддержки со стороны США, но никаких признаков намерения представить такую стратегию конгрессу все еще нет.

Ранее политолог объяснил, «потянут» ли США сразу три войны.

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