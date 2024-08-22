Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москалькова назвала травлей дискриминацию россиян в Латвии

Москалькова назвала травлей миграционную дискриминацию россиян в Латвии

close
100%
Максим Блинов/РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале назвала травлей усложнение процедуры продления вида на жительство для россиян в Латвии.

«Очередной акт русофобии: Латвия меняет условия продления вида на жительство, пытается выдворить русскоязычных жителей из страны», — сообщила она.

По ее словам, теперь россияне для продления вида на жительство в Латвии должны подтвердить знание латышского языка, а также заполнить анкету о своем отношении к спецоперации России на Украине.

«Это, по сути, травля», — отметила она.

Москалькова потребовала от правозащитных институтов Евросоюза «жесткой реакции на этот акт русофобии».

В июне в Латвии вступили в силу поправки к миграционному законодательству, устанавливающие новые требования для продления ВНЖ для некоторых россиян, — теперь обязательным условием является сдача языкового экзамена. Изменения затронули тех, кто получил ВНЖ до 2003 года. Это в основном пожилые люди, для которых сдача экзамена может представлять сложность, отметили журналисты.

14 августа «Известия» сообщили, что гражданам России, постоянно проживающим в Латвии, начали рассылать письма с требованием предоставить сертификат о знании латышского языка на уровне A2 и анкету, касающуюся их отношения к специальной военной операции (СВО) и Крыму.

Ранее в МИД России назвали русофобскими новые требования Латвии к ВНЖ для россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами