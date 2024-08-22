Москалькова назвала травлей дискриминацию россиян в Латвии

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале назвала травлей усложнение процедуры продления вида на жительство для россиян в Латвии.

«Очередной акт русофобии: Латвия меняет условия продления вида на жительство, пытается выдворить русскоязычных жителей из страны», — сообщила она.

По ее словам, теперь россияне для продления вида на жительство в Латвии должны подтвердить знание латышского языка, а также заполнить анкету о своем отношении к спецоперации России на Украине.

«Это, по сути, травля», — отметила она.

Москалькова потребовала от правозащитных институтов Евросоюза «жесткой реакции на этот акт русофобии».

В июне в Латвии вступили в силу поправки к миграционному законодательству, устанавливающие новые требования для продления ВНЖ для некоторых россиян, — теперь обязательным условием является сдача языкового экзамена. Изменения затронули тех, кто получил ВНЖ до 2003 года. Это в основном пожилые люди, для которых сдача экзамена может представлять сложность, отметили журналисты.

14 августа «Известия» сообщили, что гражданам России, постоянно проживающим в Латвии, начали рассылать письма с требованием предоставить сертификат о знании латышского языка на уровне A2 и анкету, касающуюся их отношения к специальной военной операции (СВО) и Крыму.

Ранее в МИД России назвали русофобскими новые требования Латвии к ВНЖ для россиян.