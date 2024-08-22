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В Госдуме оценили работу западных журналистов в Курской области

Депутат Белик: западные журналисты под Курском дискредитируют свою профессию

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Отправка западных журналистов в Курскую область – это бесцеремонный шаг, который говорит об играх западных стран и их попытках создать декорации для своих провокаций. Об этом в беседе с RT заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

По мнению депутата, Запад в очередной раз подтвердил свою «крайнюю заинтересованность» в происходящем.

«Какую картинку намерены представить аудитории эти пропагандисты, вполне ясно, поэтому за свои незаконные действия они должны понести уголовную ответственность», — считает он.

Парламентарий заявил, что прибывшие в приграничье журналисты дискредитируют общественную миссию своей профессии.

Напомним, 19 августа The Washington Post сообщила о том, что ее журналисты и фотограф прибыли в город Суджу Курской области вместе с солдатами ВСУ. Издание заявило, что его сотрудники пересекли границу Украины и РФ 17 августа. В ответе российский МИД предупредил, что Россия фиксирует все случаи незаконного проникновения сотрудников западных СМИ на свою территорию, пообещав, что к нарушителям будут приняты меры.

Позднее ФСБ возбудила уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы в отношении корреспондента CNN Ника Пейтона Уолша и двух украинских журналисток, которые снимали материалы в Курской области.

Ранее иностранных журналистов в Курской области призвали приравнять к боевикам.

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