Эксперты заявили о скором стягивании военных сил России на границу с Финляндией

Планы властей Финляндии разместить силы НАТО на границе с Россией имеют право на существование – страна не нарушает никаких договоренностей, убежден младший научный сотрудник отдела страновых исследований Института Европы РАН Роман Плюснин. Однако Россия не оставит это без ответа и тоже примет к границе своих военных, заявил он в беседе с НСН.

По мнению эксперта, Финляндия давно двигалась в направлении к тому, чтобы разместить войска Северно-атлантического союза на своей территории – это последовательная тактика. Однако такие решения фактически принимаются не финскими властями, никакие юридические аспекты при этом не нарушаются, считает политолог.

«Что может предпринять Россия? Нам придется самим размещать войска на северо-западе и усиливать их», — заявил Плюснин.

В целом отношения России и Финляндии сегодня упали на самый низкий уровень, однако речь идет о суверенной стране, которая, идя на сотрудничество с НАТО, юридических нарушений не допускает, добавил эксперт.

«Все, что можно было сделать по этому поводу, уже сделано», – заключил он.

Напомним, НАТО планирует развернуть на границе Финляндии и России бронетанковую бригаду численностью до пяти тысяч военнослужащих из Норвегии и Швеции. В Совфеде связали эти планы с агрессивной позицией президента Александра Стубба к Москве, который в точности повторяет политику США.

Ранее стало известно, что в Финляндии собираются отслеживать сотовые телефоны около границы с РФ.