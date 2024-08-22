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Макрон приедет в Сербию с двухдневным визитом

Макрон посетит Сербию и проведет переговоры с Вучичем

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Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Французский президент Эммануэль Макрон намеревается посетить в конце августа Сербию и встретиться со своим коллегой Александаром Вучичем. Об этом пишет Reuters,

Отмечается, что одной из основных тем для обсуждения станет развитие искусственного интеллекта. Это связано с тем, что в 2025 году Сербия будет председателем в Глобальном партнерстве по искусственному интеллекту, а Франция собирается провести саммит на вышеуказанную тему.

Помимо этого, Макрон и Вучич рассчитывают обсудить двустороннее сотрудничество и укрепление экономических связей.

Визит президента Франции состоится 29-30 августа.

До этого с Вучичем встретились канцлер Германии Олаф Шольц и замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович. В ходе встречи состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Сербией и ЕС по добыче стратегического сырья, включая литий. Этот ресурс необходим для производства литиевых батарей и аккумуляторов, которые важны для электромобилей и снижения зависимости от импорта из Китая.

Ранее Вучич рассказал, как попытки нанести поражение РФ влияют на Европу.

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