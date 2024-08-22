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Суд в Молдавии отклонил жалобу «Победы» на отказ в регистрации на выборах

Суд в Молдавии подтвердил запрет на участие «Победы» в президентских выборах

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Depositphotos

Апелляционная палата Кишинева подтвердила запрет на участие оппозиционного блока «Победа» в выборах молдавского президента. Об этом пишет РИА Новости.

В материале отмечается, что таким образом суд поддержал позицию Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии.

При этом, комментируя ситуацию, одна из лидеров политического объединения Марина Таубер заявила о планах «Победы» обжаловать решение инстанции. Как она сказала, блок направит соответствующую жалобу в Высшую судебную палату.

«Решение ЦИК необоснованно, в молдавской практике были уже случаи, когда и аббревиатуры партий совпадали, и их названия. Наш же блок называется «Победа-Виктория», доводы судей и избиркома неубедительны», — добавила Таубер.

Президентские выборы в Молдавии запланированы на 20 октября 2024 года. 7 августа ЦИК страны отклонил заявку «Победы» на участие в электоральном процессе, объяснив свое решение выявленными в блоке нарушениями. В частности, в избирательной комиссии заявили, что название политического объединения совпадает с наименованием одной из партий.

12 августа Таубер сообщила, что оппозиционный блок обжаловал запрет на регистрацию для участия в выборах главы государства. По ее словам, «Победа» предоставила все необходимые документы для участия в голосовании и отвечала на все запросы избирательной комиссии. Более того, претензии ЦИК к названию политического объединения Таубер посчитала необоснованными.

Ранее глава «Победы» Илан Шор обвинил власти Молдавии в продаже страны.

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