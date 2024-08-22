Проводимая Польшей политика милитаризации не обезопасит страну и не спасет ее в случае военного конфликта с Россией. Об этом написало польское издание Myśl Polska.

15 августа президент Польши заявил, что расходы страны на военные нужды в этом году превысят четыре процента ВВП страны и составят почти $40 млрд.

«В случае вооруженного противостояния с такой ядерной державой, как Россия, «Чуда на Висле» не будет!» — говорится в статье.

По мнению автора материала, речь Дуды на церемонии по случаю празднования Дня Войска Польского на прошлой неделе была похожа на выступление заокеанского лоббиста оружейных концернов.

20 августа евродепутат, бывший заместитель министра национальной обороны, экс-глава канцелярии премьера Польши Михал Дворчик заявил, что артиллерийских снарядов, произведенных оборонной промышленностью республики за год, хватит менее чем на неделю ведения военного конфликта.

В конце июля портал Defence24 сообщил, что армия Польши планирует купить партию боевых машин пехоты (БМП) Borsuk. В рамках первой поставки польские военные намерены получить 159 автомобилей. Авторы материала предполагают, что этого хватит для оснащения двух механизированных батальонов и учебных подразделений.

Ранее в Польше заявили, что страна наращивает производство вооружения.