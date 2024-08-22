В Германии задержали граждан Белоруссии из-за виз

В Германии задержали граждан Белоруссии из-за возникших вопросов к их визам. Об этом сообщил РИА Новости представитель белорусского министерства иностранных дел Анатолий Глаз.

По его словам, около 40 человек были оставлены в районе приграничного города Франкфурт-на-Одере в ходе транзитного проезда на туристическом автобусе в Испанию.

Посольство Белоруссии в Берлине оперативно включилось в работу по скорейшему освобождению граждан. Глаз сообщил, что в результате взаимодействия с органами власти Германии автобус с белорусами вернулся обратно в страну отправления.

21 августа сообщалось, что в Белоруссии был задержан лидер секты «Русская православная церковь — Царская Империя», которая занимается вербовкой людей для создания в России государства «Триединая Русь». Основатель этой организации Леонид Власов объявил себя пророком, патриархом и царем.

В начале июля в Белоруссии у границы с Литвой задержали группу нарушителей. В незаконном пересечении границы с Литвой с применением квадрокоптера подозреваются местные жители, в том числе неработающие.

Ранее стало известно, что арестованный в РФ за шпионаж кореец оказался миссионером.