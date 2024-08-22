Тим Уолц дал согласие баллотироваться на пост вице-президента США от демократов

Губернатор штата Миннесота Тим Уолц выразил официальное согласие баллотироваться на пост вице-президента США от Демократической партии. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая на национальном съезде демократов в Чикаго, Уолц поблагодарил кандидата в президенты Камалу Харрис за доверие и заявил, что выдвижение стало для него большой честью. Говоря о нынешнем президенте США Джо Байдене, Уолц отметил «четыре года решительного, исторического лидерства».

7 августа в США отметили пользу выдвижения Уолца на пост вице-президента. Профессор политологии в юридической школе Пенсильванского университета Кэри Кольянезе заявил, что Уолц — безопасный и продуманный напарник для кандидата в президенты США Камалы Харрис, а его выдвижение на пост вице-президента позволит привлечь больше сторонников демократов на выборы.

18 августа Уолц рассказал, что Харрис начинала свою карьеру в сети фастфуда «Макдоналдс» и умеет сервировать мороженое.

«Для меня смешно было представить Дональда Трампа, работающего с мороженицей Макфлурри», — отметил кандидат в вице-президенты.

Родители Харрис — иммигранты-ученые из Калифорнии. А Трамп происходит из семьи мультимиллионеров, чье состояние берет свои истоки с начала XX века.

Ранее в опросе на странице Илона Маска Трамп победил Харрис с разгромным счетом.