В МИД пообещали ответить Латвии на усложнение продления вида на жительство для граждан РФ

Россия ответит на усложнение продления вида на жительство граждан РФ, введенное Латвией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

Комментарий последовал после появившихся в СМИ публикаций о том, что латвийские власти приняли решение об усложнении процедуры продления вида на жительство для граждан России. От них теперь будут дополнительно требовать знания латышского языка и заполнения анкеты с вопросами, касающимися их отношения к специальной военной операции на Украине.

По словам Захаровой, «на творящийся в Латвии правовой произвол продолжим принимать жесткие ответные меры, в том числе асимметричного характера».

21 августа Захарова заявила, что враждебные действия Латвии могут лишь продлить агонию Украины и не повлияют на исход российской специальной военной операции. По ее словам, почти все представители латвийской власти являются идейными наследниками «Ваффен СС», «которые на генетическом уровне ненавидят Россию и пытаются свести с ней исторические счеты».

Ранее в МИД отметили нарастающую вовлеченность Латвии в конфликт на Украине.