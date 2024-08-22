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В МИД пообещали ответить Латвии на усложнение продления вида на жительство для граждан РФ

Захарова: РФ примет в отношении Латвии ответные меры асимметричного характера

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Россия ответит на усложнение продления вида на жительство граждан РФ, введенное Латвией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

Комментарий последовал после появившихся в СМИ публикаций о том, что латвийские власти приняли решение об усложнении процедуры продления вида на жительство для граждан России. От них теперь будут дополнительно требовать знания латышского языка и заполнения анкеты с вопросами, касающимися их отношения к специальной военной операции на Украине.

По словам Захаровой, «на творящийся в Латвии правовой произвол продолжим принимать жесткие ответные меры, в том числе асимметричного характера».

21 августа Захарова заявила, что враждебные действия Латвии могут лишь продлить агонию Украины и не повлияют на исход российской специальной военной операции. По ее словам, почти все представители латвийской власти являются идейными наследниками «Ваффен СС», «которые на генетическом уровне ненавидят Россию и пытаются свести с ней исторические счеты».

Ранее в МИД отметили нарастающую вовлеченность Латвии в конфликт на Украине.

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