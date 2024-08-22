Клинтон высмеял Трампа и назвал его хорошим актером

Экс-президент США Билл Клинтон высмеял Дональда Трампа, назвав его «хорошим актером, которому надо отдать должное». Об этом он заявил, выступая перед участниками общенационального съезда Демпартии США в Чикаго, сообщает РИА Новости.

Поводом для такой оценки стали слова Трампа о том, что при его администрации страна пользовалась уважением России и Северной Кореи.

Клинтон заявил, что он «чуть не ахнул», услышав это, и лично он «предпочел бы, чтобы США пользовались уважением тех стран, которые высказывают его в нынешнее время».

В 1993 — 2001 годах Клинтон был президентом США, представляя на выборах Демократическую партию. Дональд Трамп баллотируется от Республиканской партии. Его основным соперником является демократ Камала Харрис.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.

О том, как устроен этот процесс, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Кеннеди-младший, вероятно, выйдет из выборной гонки в США в ближайшие дни.