Белый дом отказался комментировать сообщения о поставках Киеву крылатых ракет

В Совете национальной безопасности Белого дома отказались комментировать информацию СМИ о том, что американская администрация рассматривает возможность поставок крылатых ракет большой дальности для Киева. Об этом сообщает РИА Новости.

Издание Politico со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников сообщало, что США открыты к идее передачи Вооруженным силам Украины (ВСУ) высокоточных дальнобойных тактических крылатых ракет JASSM, однако окончательное решение еще не принято.

Кроме того, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал западных союзников разрешить Украине использовать предоставленное оружие для ударов по целям в России.

Накануне были названы возможные сроки появления истребителей F-16 в зоне СВО. Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что они могут появиться уже в августе. Украина пока не начала применять F-16, потому что думает, где их разместить, считает собеседник издания. Украинские власти опасаются, что Вооруженные силы РФ уничтожат истребители, поэтому решают, как их спрятать от российских ракет, отметил Дандыкин.

Ранее в Британии заявили, что Запад «надел наручники» на Украину.