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Гендиректор МАГАТЭ может посетить Курскую АЭС на следующей неделе

Дипломат Ульянов: глава МАГАТЭ может посетить Курскую АЭС на следующей неделе

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси может в начале следующей недели посетить расположенную в городе Курчатове Курскую атомную электростанцию (АЭС). Об этом в своем Telegram-канале сообщил постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По словам дипломата, Гросси обозначил в публичном пространстве желание посетить Курскую атомную станцию уже на следующей неделе. Ульянов высказал мнение, что генеральный директор МАГАТЭ, скорее всего, отправится на АЭС не в конце, а в начале недели.

До этого верхняя палата парламента Белоруссии выразила беспокойство по поводу вероятных провокаций со стороны Вооруженных сил Украины относительно Курской и Запорожской атомных станций.

20 августа лидер Венесуэлы Николас Мадуро призвал Соединенные Штаты и Европу остановить планы президента Украины Владимира Зеленского против атомных электростанций.

Ранее сообщалось, что охрану Курской АЭС усилили.

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