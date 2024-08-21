Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кандидат в президенты США пообещал уничтожить Демократическую партию

Кандидат в президенты США Терри собирается помочь Трампу победить демократов

close
100%
Антон Денисов/РИА Новости

На американских президентских выборах 2024 года нельзя допустить выигрыша Демократической партии, считает кандидат в главы государства от Консервативной партии Рэндалл Терри, передает Fox News. По его словам, его кампания будет направлена на то, чтобы обеспечить победу республиканца Дональда Трампа над демократами.

«Моя кампания основана на трех моментах: защитить детей, победить кандидата от демократов, уничтожить Демократическую партию. Это миссия. И на каждого избирателя, который не будет голосовать за Трампа, для меня будет 20 человек, передумавших поддерживать Демпартию. В этом поможет наша предвыборная реклама. Как говорил экс-спикер палаты представителей конгресса Том Делэй, мы секретное оружие, так как можем торпедировать демократов и в конечном итоге помочь Трампу», — пояснил Терри.

Он добавил, что баллотируется не для победы, а ради участия в голосовании, в особенности в колеблющихся штатах. Терри подчеркнул, что будет ориентироваться на избирателей христиан и афроамериканцев.

Ранее кандидат в президенты США раскритиковала отправку оружия Украине.

Все новости на тему:
Выборы в США — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами