Кандидат в президенты США пообещал уничтожить Демократическую партию

На американских президентских выборах 2024 года нельзя допустить выигрыша Демократической партии, считает кандидат в главы государства от Консервативной партии Рэндалл Терри, передает Fox News. По его словам, его кампания будет направлена на то, чтобы обеспечить победу республиканца Дональда Трампа над демократами.

«Моя кампания основана на трех моментах: защитить детей, победить кандидата от демократов, уничтожить Демократическую партию. Это миссия. И на каждого избирателя, который не будет голосовать за Трампа, для меня будет 20 человек, передумавших поддерживать Демпартию. В этом поможет наша предвыборная реклама. Как говорил экс-спикер палаты представителей конгресса Том Делэй, мы секретное оружие, так как можем торпедировать демократов и в конечном итоге помочь Трампу», — пояснил Терри.

Он добавил, что баллотируется не для победы, а ради участия в голосовании, в особенности в колеблющихся штатах. Терри подчеркнул, что будет ориентироваться на избирателей христиан и афроамериканцев.

Ранее кандидат в президенты США раскритиковала отправку оружия Украине.