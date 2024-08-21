Байден переговорил с Нетаньяху о прекращении огня в Газе

Президент США Джо Байден позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с целью обсуждения ситуации на Ближнем Востоке, передает ТАСС. Как заявили в Белом доме, в ходе беседы стороны переговорили о сделке по прекращению огня в секторе Газа, где еврейское государство почти год ведет военную операцию

«Байден поговорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, чтобы обсудить прекращение огня и освобождение заложников, а также дипломатические усилия по деэскалации напряженности в регионе», — говорится в сообщении.

ХАМАС совершили нападение на Израиль в октябре 2023 года, взяли в заложники множество гражданских и военных. В ответ Тель-Авив начал военную операцию в секторе Газа. Последующие разрушения палестинского анклава вместе с ростом количества вынужденно перемещенных лиц, вызвали осуждение в международном сообществе, в особенности со стороны исламских стран. При этом пока Израиль прекращать свои действия не собирается, выступая за полное уничтожение ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке ухудшилась после нападения на главу политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в центре Тегерана. Иран возложил ответственность за инцидент на Израиль, пообещав быстрый и жесткий ответ. А Тель-Авив предупредил, что Тегеран заплатит высокую цену в случае нападения на еврейское государство. В мировом медиапространстве существует мнение, что Иран может принять меры против Израиля в самое ближайшее время.

При этом проводимый переговорный процесс по остановке боевых действий идет при посредничестве США, Катара и Египта. В нем участвуют представители Израиля. Переговоры идут без ХАМАС, посчитавшего усилия недостаточно эффективными.

Ранее в ХАМАС сочли блефом переговоры о прекращении огня в секторе Газа.