Генштаб ВС Ирана опроверг данные СМИ о причинах крушения вертолета Раиси

Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана выступил с опровержением публикации иранского агентства Fars о причинах крушения вертолета президента исламской республики Эбрахима Раиси. Об этом сообщает ТАСС.

«Информация агентства Fars о том, что одним из факторов крушения вертолета стало нахождение на борту еще двух пассажиров вопреки протоколам безопасности, из-за чего у вертолета не хватило мощности набрать необходимую высоту, — ложь», — отмечается в заявлении управления Генштаба по связям с общественностью.

21 августа агентство Fars, ссылаясь на источник в иранских спецслужбах, сообщило, что в Иране завершили расследование крушения вертолета Раиси, инцидент признали несчастным случаем.

По данным СМИ, число пассажиров в разбившемся вертолете превышало норму: на борту было на два человека больше, чем предписывалось в протоколах безопасности. Также журналисты написали, что пилот заметил туман и попытался вывести вертолет на нужную высоту, однако воздушному судну не хватило для этого мощности, и в условиях ограниченной видимости произошло столкновение с горой.

Ранее Генштаб ВС Ирана отверг диверсию как причину крушения вертолета Раиси.