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Власти Грузии обвинили во лжи в преддверии выборов

В Грузии усомнились в способности властей запретить партию Саакашвили

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Irakli Gedenidze/Reuters

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» вряд ли сможет исполнить свое обещание и объявить неконституционным «Единое национальное движение», основанное экс-президентом Михаилом Саакашвили, после парламентских выборов, считает представитель оппозиционной партии «Гирчи» Сандро Раквиашвили, передает «Sputnik.Грузия». По его словам, власти просто пытаются создать искусственный повод для привлечения грузин на выборы.

«Условие преследования «Национального движения» является предвыборным блефом и ложью. Если «Грузинская мечта» хотела что-то расследовать, у нее была возможность сделать это в течение 12 лет [нахождения у власти]», — пояснил Раквиашвили.

Он добавил, что никто не гарантирует правящей партии большинство по итогам голосования. Раквиашвили подчеркнул, что поэтому «Грузинская мечта» и хочет получить голоса подобными методами.

В правящей партии Грузии 20 августа пообещали запрет партии Саакашвили в случае своей победы на выборах. Как отметили в «Грузинской мечте», такие меры будут приняты с целью оздоровления политической системы республики. При этом власти утверждают, что неконституционными будут объявлены и возможные преемники ведущей оппозиционной силы Грузии.

Ранее выборы в парламент Грузии назвали референдумом за войну или мир.

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