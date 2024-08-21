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В США рассказали о планах бросить Украину

Экс-разведчик Риттер: США бросают Украину, поскольку она не ослабила Россию

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Kevin Lamarque/Reuters

США могут бросить Украину, поскольку она не смогла ослабить Россию и не выполняет задачу по ее сдерживанию. Об этом заявил бывший разведчик корпуса морской пехоты Соединенных Штатов Скотт Риттер в эфире шоу Redacted.

«Мы отбрасываем Украину в сторону, так как цель США по разрушению РФ провалилась. Военные действия были продлены, так как Штаты не дали Украине добиться мира, так как мы не друзья Украины», — сказал он.

Риттер подчеркнул, что Соединенные Штаты используют только те институты на международной арене, которые приносят пользу. По его мнению, Киев таким не является.

До этого бывший разведчик США Скотт Риттер заявил, что Запад начал публичную кампанию по дискредитации украинского лидера Владимира Зеленского с целью его последующей замены. По его мнению, началом упомянутой дискредитации украинского лидера стали публикации в СМИ о причастности Зеленского к подрыву «Северных потоков».

Ранее в Нидерландах призвали к экстренным дебатам из-за «Северных потоков».

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