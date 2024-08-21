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В США предрекли, чем чревата для ВСУ атака на Курск

Дэвис: после атаки на Курскую область Украину ждет только капитуляция

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Oleksandr Klymenko/Reuters

После атаки на Курскую область Украина больше не получит предложения о переговорах. К такому выводу пришел отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

По его мнению, Россия может «методично сокрушить» президента Украины Владимира Зеленского и добиться военной победы. Дэвис призвал «не беспокоиться» о переговорах.

«Это будут просто условия капитуляции, я думаю, это наиболее вероятный сценарий», — отметил он.

До этого постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

16 августа американский военный аналитик Марк Слебода предрек взятие Киева. По его словам, невозможно вести переговоры с людьми, «которые от отчаяния и поражений на фронтах атакуют мирное население и атомные электростанции».

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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Операция на Украине
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