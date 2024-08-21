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В МИД прокомментировали появление американской ЧВК в Курской области

Захарова: иностранные комбатанты в Курской области являются законными целями РФ

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Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала информацию о появлении американской частной военной компании (ЧВК) Forward Observations Group в Курской области.

«Мы предупреждаем, что все иностранные комбатанты, которые осуществляют теракты против наших регионов, равно как и управляемая ими техника, являются законными целями вооруженных сил РФ и будут уничтожены», — сказала дипломат.

Американская ЧВК несколько дней назад опубликовала в своих социальных сетях фотографию, на которой трое мужчин в военной форме с оружием и синими повязками позируют на фоне бронемашины. Подпись к публикации гласила, ь что фото сделали в Курской области.

21 августа представители Forward Observation Group отказались комментировать свое участие в операциях на Украине. По их словам, Служба безопасности Украины (СБУ) запретила разглашать данную информацию.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя появление ЧВК в российском регионе, заявил, что компания будет демилитаризована российскими войсками.

Ранее военный эксперт объяснил, что побуждает иностранцев вступать в ряды ВСУ.

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