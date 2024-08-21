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Швейцария присоединится к новому пакету санкций ЕС против России

Швейцария решила присоединиться к 14-му пакету санкций Евросоюза против России

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Denis Balibouse/Reuters

Швейцария решила присоединиться к 14 пакету санкций Европейского союза против России, в том числе к мерам в отношении российских алмазов. Об этом сообщается в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны, передает РИА Новости.

«Федеральный совет решил 21 августа присоединиться к мерам 14-го пакета санкций, принятых Евросоюзом в отношении РФ. Изменения вступают в силу 27 августа 2024 года», — говорится в публикации.

Отмечается, что такие меры предусматривают уточнение запретов в отношении российских алмазов и продление сроков предоставления исключений в отношении вывода инвестиций из РФ.

До этого глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Молдавия не вошла в список из восьми стран-партнеров и кандидатов на прием в Европейский союз, которые присоединились к 14-му пакету санкций против России.

24 июня Совет Евросоюза официально утвердил 14-й пакет санкций против России. Под ограничения попали 116 физических лиц и организаций РФ.

Ранее суд ЕС снял санкции с бывшего главы компании «Еврохим».

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