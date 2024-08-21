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В МИД РФ прокомментировали установку памятной доски Дудаеву на Украине

Захарова: на Украине могут появиться скверы в честь других террористов

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MFA Russia/Global Look Press

Вслед за открытием памятной доски лидеру чеченских сепаратистов Джохару Дудаеву в Ивано-Франковске в других украинских городах могут появиться скверы, носящие имена других террористов и террористических организаций. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет РИА Новости.

По ее словам, руки Дудаева «по локоть в крови», однако это не помешало киевскому режиму открыть памятную доску в честь него.

«Вот теперь есть на Украине доска в честь Джохара Дудаева, чего ждать после этого? Какого-нибудь сквера в украинском городе имени запрещенной ИГИЛ (организация запрещена в России)? Или кафе Аль-Каиды не менее запрещенной или тупик Бен Ладена? Как следующая степень погружения уже под дно?» — задалась вопросами Захарова.

Киев ищет новых кровавых героев и преступников, при этом критерий отбора у него один — ненависть к России, ее истории и культуре, отметила дипломат.

Готовность Украины увековечить террористов подтверждает ее «собственную террористическую сущность», подчеркнула представитель МИД.

Ранее Захарова предупредила о риске канонизации Бандеры на Украине.

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