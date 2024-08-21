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Россия настаивает на консультации с Германией по «Северным потокам»

Захарова: МИД настаивает на проведении консультаций с ФРГ по «Северным потокам»

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Россия настаивает на проведении официальных двусторонних консультаций с Германией по подрывам «Северных потоков». Об этом сообщила представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга для журналистов, передает ТАСС.

Дипломат отметила, что ФРГ не предоставляет РФ имеющиеся у нее факты по расследованию подрывов газопроводов российской стороне, хотя обязана это сделать.

«Россия настаивает на проведении официальных двусторонних консультаций в соответствии с действующими регламентами. Они прописаны в антитеррористических конвенциях ООН», — сказала Захарова.

Она назвала ложью утверждения немецкой стороны об обмене с Россией данными по терактам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток 2». Захарва назвала «странноватыми» заявления Германии о подрыве этих трубопроводов.

До этого газета The Wall Street Journal сообщила, что украинский лидер Владимир Зеленский лично одобрил план подрыва газопроводов. Источники издания утверждают, что в операции предполагалось использование небольшой яхты и нескольких дайверов. Прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина по делу о подрывах газопроводов. Речь шла о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. При этом экс-глава немецкой внешней разведки Август Ганнинг в интервью Welt допустил, что в подрыве могла быть замешана и Польша.

Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что США стерли все следы операции по подрыву «Северных потоков».

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