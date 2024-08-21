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В МИД РФ оценили планы Финляндии провести военные учения на границе

МИД: РФ рассматривает военные учения Финляндии в русле других враждебных шагов

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Lehtikuva/Heikki Saukkomaa via Reuters

Москва рассматривает подготовку учений финских войск около российской границы в контексте иных враждебных шагов со стороны Хельсинки. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По ее словам, российское руководство зафиксировало возрастание военной активности Финляндии после ее присоединения к НАТО. В настоящее время Хельсинки выстраивают свою внешнюю политику «в русле линии коллективного Запада», который стремится нанести Москве стратегическое поражение.

«Не прошли незамеченными и заявления финского премьера [Петтери Орпо], по сути, оправдывающие террористические нападения украинских неонацистов на Курскую область. И в этом контексте мы рассматриваем учения финских сухопутных войск вблизи российских границ именно таким образом (как враждебный шаг — «Газета.Ru»)», — сказала дипломат.

Сухопутные войска Финляндии в период с 31 августа по 6 сентября поведут учения на различных территориях страны. В том числе тренировки пройдут неподалеку от границы РФ, сообщается на официальном сайте армии республики.

Ранее июльские учения Вооруженных сил Финляндии, которые прошли у границы с РФ, назвали провокацией НАТО.

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