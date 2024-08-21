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Грузинская оппозиция возмутилась покупкой российских локомотивов

Грузия закупила у России 10 локомотивов на $80,5 млн

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Илья Наймушин/РИА Новости

«Грузинская железная дорога» закупила у российской компании «Уральские локомотивы» десять локомотивов на $80,5 млн. Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на местные СМИ.

Как сообщает оппозиционный телеканал «Мтавари», сделка осуществлена посредством компании «Георгиа», которая якобы близка к правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» и была единственным участником тендера.

«Грузинская железная дорога» пока комментариев не давала.

До этого сообщалось, что объем денежных переводов из России в Грузию за последние семь месяцев рухнул на 69% год к году, до $367,3 млн.

При этом, несмотря на такую внушительную просадку, РФ по-прежнему остается лидером по числу переводов в республику. Второе место занимает Италия. По итогам января — июля из этой европейской страны в Грузию перевели $324,7 млн (+25,6%). Замыкает тройку лидеров США с $316,8 млн (+27,7%).

Всего в Грузию за период поступило около $2 млрд из других стран. По сравнению с прошлым годом показатель упал на 27%.

Ранее в Грузии обвинили США в финансировании антигосударственных проектов.

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