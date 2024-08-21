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МИД России предупредил о последствиях для напавших на Курскую область

Захарова: террористов ВСУ будут преследовать без срока давности

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Террористов, участвовавших в нападении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область, будут преследовать без срока давности. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет РИА Новости.

«Свидетельства о множестве преступлений ВСУ против мирного населения Курской области — все тщательно фиксируется и отслеживается российскими следственными органами», — сказала она.

По словам Захаровой, речь идет о таких преступлениях, как уничтожение жилых домов, взятие россиян в плен, избиение, издевательства, мародерство.

Она отметила, что те военнослужащие ВСУ, которые не понесут наказание на поле боя, будут преследоваться законом без срока давности, их ждет неотвратимое наказание.

Во время брифинга Захарова также подчеркнула, что нападение ВСУ на территорию Курской области было санкционировано странами Запада и происходит при их всеобъемлющей поддержке.

Ранее Захарова оценила возможность начала переговоров после атаки на Курскую область.

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