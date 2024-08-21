Захарова оценила возможность начала переговоров после атаки на Курскую область

Атака украинских войск на Курскую область аннулировала возможность проведения мирных переговоров между Москвой и Киевом. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, на Украине долгое время рассуждали о необходимости «усилить переговорные позиции». В то же время Киев предпочитал оставлять без ответа вопрос о том, кто вообще захочет с ним о чем-либо договариваться после нападения на российское приграничье.

«Попытка ВСУ (Вооруженных сил Украины — «Газета.Ru») вторгнуться на нашу территорию априори аннулирует возможность каких-либо переговоров с бандитской хунтой», — подчеркнула Захарова.

Она обратила внимание, что атака на Курскую область была санкционирована западными партнерами Киева. Как отметила официальный представитель МИД РФ, даже сейчас эта операция проходит при полной поддержке со стороны США и их союзников.

21 августа заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность, что после нападения на Курскую область о переговорах между Москвой и Киевом не может быть и речи. По его мнению, «до полного разгрома врага» наладить диалог уже не получится.

Ранее американские журналисты узнали о планах Украины организовать переговоры с РФ после вторжения в Курскую область.