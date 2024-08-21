Володин направил премьеру решение Совета ГД по организации отдыха детей

Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил премьер-министру России Михаилу Мишустину решение расширенного заседания Совета ГД «Об организации отдыха и оздоровления детей». Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента РФ.

Соответствующий документ был направлен в профильные ведомства, Счетную палату и регионы.

«Наша задача — выработать предложения, которые позволят комплексно решить проблемы доступности детского отдыха», — сказал Володин.

До этого в своем Telegram-канале Володин сообщил, что только 28% школьников имеют возможность отдохнуть в детских лагерях из-за высокой стоимости путевок. Другими проблемами этой сферы является дефицит кадров и состояние материальной базы лагерей, отметил председатель ГД.

14 августа глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила организовать лагерь для детского отдыха в «замке» экс-замминистра обороны Тимура Иванова.

Ранее в ГД предложили ввести «школьный кешбэк» на покупку товаров к 1 сентября.