Политолог: мирные переговоры с Украиной пройдут непублично

Никто не отменял мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине, они обязательно будут, но пройдут непублично. Так политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич в беседе с 360.ru прокомментировал заявление зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что нападением на Курскую область Киев исключил возможность диалога.

«Позиция, высказанная Медведевым? — это позиция важного государственного чиновника, но не государства», — заявил эксперт.

Россия как раз настроена на переговоры – хотя их перспектива после атаки на Курскую область действительно усложнилась, полностью отвергать такой сценарий никто не будет, считает Станкевич. По его мнению, говорить об этом можно будет после полного разрешения сложной ситуации в приграничье, но в любом случае дипломатия будет организована непублично.

Еще один фактор, затягивающий переговоры, — это ожидаемая смена президента США. Пока этого не случится, переговоры маловероятны.

«Так что ноябрь–декабрь — контрольная точка, когда станет ясно, готовы ли обе стороны и международная обстановка к [диалогу]», — заключил Станкевич.

Напомним, Медведев заявил, что атака Украины на Курскую область прекратила разговоры о возможных переговорах между Москвой и Киевом и показала, что достичь мира возможно только путем «полного разгрома» украинской армии.

Politico ранее узнал о планах Украины начать переговоры с Россией после атаки на Курскую область.