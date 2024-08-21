ЦИК отложил выборы депутатов в некоторых муниципалитетах Курской области

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отложила выборы депутатов в семи муниципалитетах Курской области. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, решение было принято на заседании ЦИК после соответствующего заявления региональной избирательной комиссии. Голосование было отложено в Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Суджанском, Хомутовском районах и городе Льгове.

До этого заместитель главы ЦИК Николай Булаев говорил, что выборы губернатора Курской области не будут переноситься, они пройдут в штатном режиме.

Также региональный избирком сообщал, что по соображениям безопасности в области организуют досрочное голосование — с 28 августа по 5 сентября. Проголосовать досрочно можно будет как на избирательных участках, так и на дому. При этом основное голосование состоится 6, 7 и 8 сентября.

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