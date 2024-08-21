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Мишель Обама обвинила Трампа в желании занять место афроамериканцев

Мишель Обама: Трамп хочет занять рабочее место для афроамериканцев

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Susan Walsh/AP

Кандидат на пост главы Белого дома Дональд Трамп хочет занять рабочее место для афроамериканцев, под которым подразумевается пост президента США. Об этом заявила бывшая первая леди страны Мишель Обама, ее слова приводит NBC News.

«Кто скажет ему, что работа (пост президента США. — «Газета.Ru»), которую он (Трамп. — «Газета.Ru») сейчас ищет, может быть как раз одним из этих рабочих мест для черных?» — заявила экс-первая леди США во время своей речи на съезде Демократической партии в Чикаго.

Обама также обвинила Трампа в том, что экс-президент США якобы не имеет политических взглядов. Более того, он «замещает их нападками» на пол и расу кандидата на пост президента от Демократической партии Камалы Харрис, заключила бывшая первая леди США.

Камала Харрис стала кандидатом в президенты США от Демократической партии. В компаньоны политик выбрала губернатора Миннесоты Тима Уолза. В штабе Трампа этот новый союз демократов уже окрестили угрозой для США. Также там обратили внимание на «экстремизм» кандидата в вице-президенты. Что означает заблаговременное выдвижение Харрис и как поможет ей выиграть Уолз — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп оценил умственные способности Камалы Харрис.

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