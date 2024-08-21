Выборы губернатора Курской области решили не переносить

Выборы губернатора Курской области не будут переноситься, они пройдут в штатном режиме. Об этом сообщил заместитель главы ЦИК Николай Булаев, передает РИА Новости.

«Выборы высшего должностного лица развиваются далее в штатном режиме в обозначенные законом сроки, и голосование состоится в Единый день голосования, если не будет принято нового решения», — сказал он.

Избирком региона ранее сообщил, что по соображениям безопасности в области организуют досрочное голосование — с 28 августа по 5 сентября.

8 сентября 2024 года состоятся муниципальные выборы, но, согласно законодательству, ЦИК может перенести на более поздний срок выборы федерального и регионального уровней, а также выборы в двух и более муниципальных образованиях.

6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.