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Мишустин заявил, что РФ и Китай должны защищать свои интересы от Запада

Мишустин: РФ и Китай должны сконцентрировать усилия на защите своих интересов

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

России и Китаю следует сфокусировать усилия на защите своих интересов в условиях давления со стороны стран Запада, заявил на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном глава российского правительства Михаил Мишустин. Его цитирует ТАСС.

Российский премьер отметил, что Запад стремится сохранить свое доминирование в мире путем наложения нелегитимных санкций, пытаясь таким образом сдержать рост экономик Китая и России.

«Поэтому важно сконцентрировать усилия на защите наших общих интересов, построении многополярного мироустройства. И наращивать координацию на международных площадках», — считает Мишустин.

Визит Ли Цяна в Москву проходит в год 75-летней годовщины установления двусторонних дипломатических отношений и продлится до 22 августа. Китайского премьера пригласили в российскую столицу в мае во время визита президента РФ Владимира Путина в КНР.

Сообщалось, что Ли Цян в августе также посетит Белоруссию.

Ранее стало известно, что Москва и Пекин прорабатывают новые газовые маршруты.

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