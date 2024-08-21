Глава МИД Турции и Блинкен обсудили ситуацию в переговорах Израиля и ХАМАС

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter) написал официальный представитель турецкого внешнеполитического ведомства Онджю Кечели.

Он рассказал, что в ходе беседы стороны обменялись мнениями по поводу конфликта на Ближнем Востоке. В частности, дипломаты обсудили «актуальную ситуацию» в переговорах о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

По словам Кечели, звонок состоялся по просьбе американской стороны.

15 августа в столице Катара прошли переговоры по завершению боевых действий на территории сектора Газа. Во встрече приняли участие представители Израиля, США, Египта и Катара. ХАМАС отказался отправлять своих делегатов, сославшись на отсутствие конкретных условий для перемирия.

По итогам заседания Вашингтон, Доха и Каир представили еврейскому государству и палестинскому движению предложения по прекращению огня. В их совместном заявлении подчеркивалось, что переговоры прошли в позитивной атмосфере и были конструктивными.

Ранее Блинкен рассказал о «последнем шансе» на мир на Ближнем Востоке.