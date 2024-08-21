Вице-премьер Италии, лидер политической партии «Лига» Маттео Сальвини заявил, что отправка странами Запада оружия Украине для ударов по России станет катастрофой, предваряющей мировой конфликт. Его слова передает портал sussidiario.net.

Как подчеркнул Сальвини, его партия всегда одобряла поставку Киеву гуманитарной и военной помощи в рамках самозащиты. Однако отправка оружия для нападения на территорию России станет катастрофой и преддверием драматического мирового конфликта, указал политик.

Он также выразил уверенность, что позиция «Лиги», которая голосовала против разрешения ВСУ наносить удары по России западным оружием, никак не отразится на стабильности итальянского правительства.

Ранее глава комитета по разведке американского сената Марк Уорнер в кулуарах съезда Демпартии заявил, что президенту США Джо Байдену необходимо разрешить Киеву использовать американское оружие для ударов по РФ сверх установленного Вашингтоном лимита.

До этого бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о необходимости разрешить ВСУ использовать британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России.

Ранее в Госдуме пригрозили США зеркальным ответом на поставки дальнобойных ракет Украине.