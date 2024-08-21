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В Госдуме пригрозили США зеркальным ответом на поставки дальнобойных ракет Украине

Депутат Шеремет: Россия даст зеркальный ответ на поставку дальнобойных ракет ВСУ

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Тарас Литвиненко/РИА Новости

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предупредил, что Россия даст зеркальный ответ на возможную передачу Украине дальнобойного оружия со стороны Соединенных Штатов. Его слова приводит ТАСС.

В то же время парламентарий отметил, что Москва не заинтересована в нагнетании эскалации.

«Власти США должны помнить, что Россия не заинтересована в дальнейшем нагнетании военной эскалации на планете, но она всегда готова на любые агрессивные действия дать исчерпывающий зеркальный ответ», — заявил Шеремет.

Он полагает, что за последнее десятилетие Вашингтон неоднократно нарушал международные законы и правила, вмешиваясь в дела других стран. Депутат напомнил, что в связи с этим у США есть много врагов, которые «стремятся заполучить российское дальнобойное летальное оружие, способное достать до Вашингтона из любой точки планеты».

Ранее глава комитета по разведке американского сената Марк Уорнер в кулуарах съезда Демпартии заявил, что президенту США Джо Байдену необходимо разрешить Киеву использовать американское оружие для ударов по РФ сверх установленного Вашингтоном лимита.

До этого стало известно, что США и Украина ведут «приватные» переговоры о возможности использовать баллистические ракеты ATACMS для ударов по военным базам на территории РФ.

Ранее экс-министр обороны Британии призвал разрешить Киеву удары Storm Shadow вглубь России.

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