В Госдуме пригрозили США зеркальным ответом на поставки дальнобойных ракет Украине

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предупредил, что Россия даст зеркальный ответ на возможную передачу Украине дальнобойного оружия со стороны Соединенных Штатов. Его слова приводит ТАСС.

В то же время парламентарий отметил, что Москва не заинтересована в нагнетании эскалации.

«Власти США должны помнить, что Россия не заинтересована в дальнейшем нагнетании военной эскалации на планете, но она всегда готова на любые агрессивные действия дать исчерпывающий зеркальный ответ», — заявил Шеремет.

Он полагает, что за последнее десятилетие Вашингтон неоднократно нарушал международные законы и правила, вмешиваясь в дела других стран. Депутат напомнил, что в связи с этим у США есть много врагов, которые «стремятся заполучить российское дальнобойное летальное оружие, способное достать до Вашингтона из любой точки планеты».

Ранее глава комитета по разведке американского сената Марк Уорнер в кулуарах съезда Демпартии заявил, что президенту США Джо Байдену необходимо разрешить Киеву использовать американское оружие для ударов по РФ сверх установленного Вашингтоном лимита.

До этого стало известно, что США и Украина ведут «приватные» переговоры о возможности использовать баллистические ракеты ATACMS для ударов по военным базам на территории РФ.

Ранее экс-министр обороны Британии призвал разрешить Киеву удары Storm Shadow вглубь России.